◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦、敵地・ブルージェイズ戦でベンチからブルペンに移動した。５回のドジャースの攻撃が終わると、第５戦に先発したスネルとともにベンチから外野のブルペンに移動し、ブルペン捕手