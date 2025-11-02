中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月2日】中国外交部の報道官は1日、韓国・慶州でアジア太平洋経済協力会議（APEC）に出席した日本の高市早苗首相が10月31日、11月1日に交流サイト（SNS）に台湾当局関係者と面会したことを写真付きで投稿し、相手を台湾「総督府資政（上級顧問）」としたことについて、日本に厳重な申し入れと強い抗議を行ったと明らかにした。報道官は次のように述べた。日本の指導者がAP