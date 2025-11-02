阪神は2日、国内FA権の条件を満たした植田海内野手（29）が権利を行使せずに残留すると発表した。植田は球団を通じて「このチームで野球をやりたい気持ちが強かったことが、残留を決めた1番の理由です。来シーズンもファンの皆様に熱い応援をいただけるよう、精いっぱい頑張ります」とコメントした。