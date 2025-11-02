◇MLBワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手が5回表の終了後にブルペンに移動する様子がありました。チームは先発の大谷翔平選手が3回に3ランを献上。この回途中で降板となりました。その後、4回に犠牲フライで1点を反撃。5回表、ドジャースの攻撃を終えて1-3となっています。イニング間には、ベンチにいた山本投手が第5戦で登板したブレーク・スネル投手