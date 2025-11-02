定期的な運動は心筋梗塞の予防において極めて重要な役割を果たします。有酸素運動により心肺機能が向上し、冠動脈の血流が増加することで心臓の健康が保たれます。筋力トレーニングと組み合わせることで、より効果的な予防効果が期待できます。適切な強度と頻度で運動を継続し、心臓への負担を軽減することが大切です。 監修医師：滝村 英幸（医師）【経歴】 2006年3月聖マリアンナ医科大学医学部医学科卒業 2006年4月