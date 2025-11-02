オランダの英雄の日本のエースに対する期待は、すこぶる高い。現地11月１日に開催されたオランダリーグ第11節で、ロビン・ファン・ペルシ監督が率い、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、フォレンダムとホームで対戦。３−１で快勝し、首位の座をキープした。日本代表コンビが揃って先発したなか、上田が圧巻のパフォーマンスを披露した。絶好調の背番号９は、19分に難しい体勢でのボレーで先制点を奪うと、２−