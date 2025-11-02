Image: DC Shoes 寒くなってくると足元もスースーしない工夫が必要です。スーニーカーだけど見た目ブーツ。そんなハイブリッドなシューズをご紹介。スノーボードブーツの開発で培った技術を搭載した高機能スニーカーブーツです。過酷な環境下に対応する新基準シューズ Image: DC Shoes スケートシューズとして