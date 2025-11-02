チャオ・ルースー（趙露思）主演の人気ドラマ「許我耀眼」の姉妹版の話題が浮上し、ヒロインのキャスティングにも関心が集まっている。チャオ・ルースーと香港の俳優ウィリアム・チャン（陳偉霆）が主演の「許我耀眼」は、今年9月に騰訊視頻（テンセントビデオ）やNetflixで配信をスタートした人気作。昨年12月に体調不良を訴えて休養に入り、今年の夏には所属事務所とのトラブルも話題になったチャオ・ルースーの復活作品ともされ