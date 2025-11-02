台湾では1日、鄭麗文氏が中国国民党主席（党首）に就任した。ドイツメディアのドイチェ・ベレは、鄭氏が党首選挙の当選を決めた後に単独取材を行い、10月31日付で記事を発表した。鄭氏は戦闘的な姿勢が目立つので「女戦将」とも呼ばれるが、この取材でも記者としばしば激しくやり合うなど、自分の考えややり方を貫く姿勢を示した。大陸とのあらゆる問題は平和的方法で解決可能取材した記者は質問の多くを台湾と中国大陸側の関係（