2日の東京競馬1R（芝1600メートル）は1番人気グランセレスト（牡＝竹内）が逃げ切りV。名牝グランアレグリアの初子グランマエストロ（牡＝木村）は直線伸びあぐね3着だった。グランマエストロは新潟1400メートルの新馬戦8着から着順アップ。2戦続けて手綱を握ったルメールは「良くなってきた。今日はスムーズだった。いい競馬をしてくれたし、レースを使うごとに良くなりそう」と上昇を実感していた。