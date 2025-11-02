フォーエバーヤングのＢＣクラシック制覇を、Ｃ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝が祝福した。２日、東京１レース後の取材で「強かったね。フォーエバーヤングはケンタッキーダービーでもすごくいい走りをしていたし、アメリカのトップホース相手にすごくいいパフォーマンスを見せていた。（坂井）瑠星くん、おめでたいね」と笑顔を見せた。自身は２３年、デルマソトガケでＢＣクラシック２着。レースは調整ルームでジョ