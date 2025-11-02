ドジャース・大谷翔平投手（３１）がまさかの３回途中でＫＯ降板となった。１日（日本時間２日）のブルージェイズとの運命のワールドシリーズ第７戦（ロジャースセンター）に中３日で先発したが、３回に４番・ビシェットの一撃を食らった。両手をヒザの上に乗せてガックリとうなだれた。制球に苦しみながらもなんとか持ちこたえたが、３回に先頭のスプリンガーに左前に弾かれ、犠打と暴投、ゲレーロ・ジュニアの申告敬遠などで