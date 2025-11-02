患者さんが自身で撮影したアトピー画像から重症度をＡＩが自動的に解析・評価するＡＩモデルが開発された。開発に携わった専門家に話を聞いた。【写真からＡＩが重症度を判断する】短く「アトピー」と呼ばれるアトピー性皮膚炎は、皮膚の炎症に伴って、かゆみのある湿疹が慢性的に良くなったり悪くなったりを繰り返す病気だ。アレルギーを起こしやすい体質の人や、皮膚のバリア機能が弱い人に多く見られるが、その患者数は近