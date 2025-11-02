「松野家は没落した武家でとても貧乏ですけど、しじみ汁を家族で飲んで大笑いしている。とても愛すべき温かな家族だなと思います」明治時代に来日して『怪談』などの名作を生み出した小泉八雲と、彼を支えた妻の小泉セツがモデルのNHKの連続テレビ小説『ばけばけ』。ヒロインの松野トキ（郄石あかり）の祖父で、元上級武士だった松野勘右衛門を演じているのが、小日向文世さん（71）だ。勘右衛門は武士の格を何より尊び、明