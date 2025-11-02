「今日から、ダイエットと体づくりの見直しをしたいと思います！」10月30日までに、タレントで実業家の元AKB48・板野友美（34）が自身のYouTubeチャンネルを更新した。アップされた『【-4kg】ともちんのリアルなダイエット記録【ガチ】』というタイトルの動画で、ダイエットに取り組む様子を公開。現在の体重も赤裸々に明かした。動画内で板野は、ダイエットと体づくりの見直しを宣言。「綺麗に健康的に痩せられるように、美しい体