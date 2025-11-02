ワールドシリーズ第7戦米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・投手兼DH」で先発出場。3回に先制3ランを被弾し、2回1/3を3失点で無念の降板となった。2年連続世界一へ、大一番の先発マウンドに上がった大谷。3回に悪夢が待っていた。先頭のスプリンガーが左前打を放ち、ルークスが犠打。その後、暴投で走者が三塁