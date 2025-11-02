筆者の知り合いは、お嫁さんから同居を持ちかけられたことが嬉しく即同居を決めたそうですが、1年後にその決断を深く後悔したそうです。 長男が結婚 私には、成人した子どもが3人います。 そのうちの長男が結婚し、結婚式の後も嫁と2人でアパートで暮らしていました。ある日、息子から「引っ越すつもり」という話をされた私。 「いつ子どもができてもいいように、もう少し広いアパートを探している」と息子は言