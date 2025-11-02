町野修斗が公式戦連続ゴールを決めたドイツ・ブンデスリーガのボルシアMGは現地時間11月1日、リーグ戦第9節でザンクト・パウリと対戦し、4-0で勝利した。この試合で日本代表FW町野修斗がチームの3点目を決めたなか、「ギア上げてきた」「簡単なシュートじゃない」など注目を集めている。この試合ではザンクト・パウリのMF藤田譲瑠チマがスタメンに名を連ね、町野が後半途中から出場し日本人対決が実現した。そのなかで前半15分