日本テレビ系バラエティー番組「月曜から夜ふかし」は、街頭インタビューでのやりとりを捏造したとして、放送倫理・番組向上機構（BPO）から放送倫理違反を指摘されたが、街頭取材のデッチ上げは「夜ふかし」だけなのか。「月曜から夜ふかし」桐谷さんへの他番組出演“禁止”で透ける問題体質 BPOが「放送倫理違反」指摘自炊で食べることの多い料理を聞かれた中国出身の女性が、鍋料理と答えたのを、「夜ふかし」のチーフディ