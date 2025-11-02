◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦第２日（１１月２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）全８戦で行われる今季最終戦の決勝レースが２日、モビリティリゾートもてぎで行われる。＊＊＊ホンダが来季ＧＴ５００クラスに投入する「ホンダＨＲＣプレリュード―ＧＴ」が一般公開され、「スタンレー・チームクニミツ」の牧野任祐が２周のデモンストレーションランを行った。ファンから大歓声を浴びた牧野