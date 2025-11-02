◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）４区（１１・８キロ）の区間賞は中大の柴田大地（３年）が３３分５２秒で獲得した。区間２位は国学院大の高山豪起（４年）。同タイムで受けた駒大の安原海晴（３年）、国学院大の高山、中大の柴田と３チームが先頭集団でレースを展開。駒大の安原は途中でふり落とされ、残り１キ