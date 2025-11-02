◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャースがスクランブル態勢の準備に入った。1―3の5回裏の守備を前に、山本由伸投手（27）とブレーク・スネル投手（32）がベンチから左翼後方のブルペンへと向かった。球団史上初のワールドシリーズ連覇がかかる最終第7戦。2点ビハインドの場面で先発ローテの軸の2人がブルペンへと歩を進めた。山本は第2戦で完投勝利を挙げ、前日10月31