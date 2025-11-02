俳優の松重豊さん（６２）を起用した福島県の新たなＰＲ動画の第１話が、県公式ユーチューブアカウントで公開されている。ＰＲ動画は全９話の予定で、松重さん演じる主人公「福島豊」が、架空の県立高校で文化祭実行委員長を務めることになり、文化祭成功のため県内各地を歩き、情報収集するというストーリー。福島第一原発事故の風評を払拭（ふっしょく）し、東日本大震災や原発事故の風化を防ぐ狙いで制作される。松重さん