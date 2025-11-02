巨人、大リーグで活躍した上原浩治氏が２日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。「沢村賞」の選考基準を見直すことについて「変えなくてもよかったんじゃないか」と持論を述べた。番組のスポーツコーナーでは、プロ野球草創期の名投手、故沢村栄治を記念し、シーズンで最も活躍した先発投手を表彰する「沢村賞」に日本ハムの伊藤大海投手が初受賞したことを報じた。また、「沢村賞」の選考委員会が来年から選考基準７項目