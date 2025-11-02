「全日本大学駅伝」（２日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）３区は、国学院大・野中恒亨（３年）が３３分１１秒で区間賞。「まずは前田さんに３区に行きたい、留学生と戦いたいと言った。役割として勝たないといけないと思っていたので、それができて非常に良かった」と振り返った。７位でたすきを受け取り、創価大のスティーブン・ムチーニらを抜き、すぐに４位まで押し上げた。その後もペースを落とさない快走