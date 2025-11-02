「2025大阪・関西万博公式ライセンス商品」の公式Xが10月31日に更新され、ミャクミャクのハロウィーンビジュアルが公開された。【画像】ミャクミャクのハロウィーンビジュアル黒ミャクミャクバージョンで、おばけやパンプキンなどに囲まれ、「買 っ て く れ な い と い た ず ら し ち ゃ う ぞ」と一言添えられた。ファンからは「イラストめちゃんこかわいい…」「買わせてくれないといたずらしちゃうぞ」「もういっぱい