オランダで、踏切の中に立往生していたトラックと列車が衝突する事故がありました。この事故で5人が軽いけがをしました。【映像】トラックと列車 衝突の瞬間踏切を渡りかけていた大型トラックは、対向車線からやってくる車に道を譲ろうとバックし始めます。しかし踏切のなかで立ち往生している間に遮断機が閉まり、進んできた列車が激しく衝突しました。列車には約400人が乗っていましたが、この事故で乗客やトラックの運転