◆スペイン１部１１節Ｒソシエダード３―２ビルバオ（１日、レアル・アレーナ）日本代表ＭＦ久保建英が、公式戦４戦ぶりに復帰を果たした。左足首痛から復帰して１０月５日のＲバリェカノ戦以来にベンチ入りすると、２―１の後半１８分から右サイドの攻撃的なポジションで出場。直後にはドリブルで相手をかわした後に足をかけられて倒されてイエローカードを誘発。同２２分には右サイドからドリブルでカットインし、中央の