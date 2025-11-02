北海道札幌市南区藤野6条6丁目で2025年11月1日、クマの目撃が相次ぎました。1日午後3時25分ごろに「自宅の敷地内をクマが歩いている」という通報が警察にありました。午後3時35分には別の人から「雑木林を歩いている」、また午後3時50分にも別の人から「自宅の敷地を通ってウッドデッキのベランダの窓の近くにいる」と通報が相次ぎました。警察によりますと、目撃されたのは同一個体とみられる子グマ1頭で、住宅街であることなどか