◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズとドジャースによるワールドシリーズ第７戦で、４回１死から９番ヒメネスへの死球をきっかけに乱闘に発展した。ドジャースが２点を追う展開で左腕ロブレスキがヒメネスの右手に死球。両軍が入り乱れての乱闘が勃発し、一触即発の事態となった。ブルペンにいた佐々木朗希も慌ててジ