◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのＴ・グラスノー投手（３２）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦、敵地・ブルージェイズ戦で４回２死一、二塁から救援登板。わずか３球で“神救援”を見せた第６戦から連投となった。２回１／３を３安打１失点で降板した。この回１死から左腕ロ