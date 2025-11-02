◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦第２日（１１月２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）全８戦で行われる今季最終戦の決勝レースが２日、モビリティリゾートもてぎで行われる。＊＊＊決勝レース前に、チームスポンサー１００戦参戦記念の感謝状贈呈式が行われた。株式会社ホンダアクセスは、ＧＴ５００クラス・ナカジマレーシングの６４号車「モデューロ・シビックタイプＲ―ＧＴ」を通算１００戦