ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×£Ã£Ï£Ì£Ì£É£Ó£É£Ï£Î¡×¤¬£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£Á£Å£×Åý°ì²¦¼Ô¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£·¡Ë¤È¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤Î?¸±°­¥¿¥Ã¥°?¤¬¡¢¿É¤¯¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥ª¥«¥À¤ÈÃÝ²¼¤ÏÆ±¤¸¡Ö¥É¥ó¡¦¥­¥ã¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î°ì°÷¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÛÄ¥´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤­¤¿¡££±£°·î£±£¸Æü¤Î£Ð£Ð£ÖÂç²ñ¤Ç¤Ï£²¿Í¤Ç£Á£Å£×À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÄ©