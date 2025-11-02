現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップフィリー＆メアターフ（G1・芝2200m）は、M.バルザローナ騎乗、仏オークス馬のゲゾラがゴール寸前で差し切った。勝ちタイムは2:12.54（良）。2着にシーフィールズプリティ（牝4・C.ドゥヴォー）、3着にダイアモンドレイン（牝4・C.アップルビー）が入った。凱旋門賞からの巻き返し仏オークス馬のゲゾラが見事な差し切りで、前走の凱旋門賞13着から