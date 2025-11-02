愛知県西尾市で車2台が正面衝突し、軽乗用車の運転手が逃げています。 【写真を見る】国道で正面衝突 軽乗用車の運転手が“車を乗り捨て”逃走 軽トラック運転の男性は重傷 愛知・西尾市 警察によりますと、きょう午前3時半過ぎ、西尾市西幡豆町の国道247号で、軽トラックと軽乗用車が正面衝突しました。 軽トラックを運転していた50代くらいの男性が、足にけがをして病院に搬送されましたが、重傷とみられます。 軽乗用車の運