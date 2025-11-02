¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î4²ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢È¿·â¤Ï1ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬3²ó¡¢ÀèÀ©¤Î3¥é¥ó¤ò¸¥¾å¡£Å¨ÃÏ¤ÇÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Î4²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤¬¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤â¥Ò¥Ã¥È¤ÇÂ³¤­¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦