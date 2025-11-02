山形県内では１日も各地でクマの目撃などが相次いだ。午前７時２５分頃、鶴岡市たらのき代のスーパー農道で、軽トラックが左側の畑から飛び出してきたクマ１頭（約１・５メートル）と衝突した。クマは道路を横切り、山中に逃げたという。軽トラックを運転していた男性にけがはなかった。また、午後２時半頃には、山形市小白川町で、車を運転していた男性が馬見ヶ崎川河川敷にクマ２頭がいるのを目撃した。現場は市立第八小学