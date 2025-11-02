ファミリーマート限定コスメブランド「hana by hince」から、冬のホリデーコレクションが2025年11月7日（金）より全国の店舗で順次発売されます。今回はブランド初となるプランパー機能付きリップグロスと、華やかな新色アイシャドウが登場。手に取りやすい価格とコンパクトなサイズ感で、忙しい日常にも特別な輝きを添えてくれるコレクションです♡ hana by hinceのホリデーコレクションが登