１１月１日午後、京阪電鉄中書島駅で不審物が見つかり、警察は爆発物の可能性もあるとみて調べています。１日午後２時半前、京阪電鉄中書島駅で「包装紙にくるまれた不審物がある」と駅員から１１０番通報がありました。警察などによりますと、京都方面に向かうホームにある男子トイレの個室の床で小包が見つかったということです。小包は幅１５ｃｍ、高さ２１ｃｍ、奥行８ｃｍほどの大きさで、茶色の紙で包まれていたとい