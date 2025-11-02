京都府宮津市では、オリーブの実の収穫作業が行われています。緑や紫に色づいた、つややかなオリーブの実。宮津市では、高齢化で増えたミカン畑の耕作放棄地を有効活用しようと、２０１３年にオリーブの栽培が始まりました。今年は最高の出来で、収穫量も例年の倍となる２ｔ以上が見込まれるということです。（由良オリーブを育てる会藤本徳雄会長）「身もきれいで大きい。非常に満足しています。ぜひ楽しんでいただきた