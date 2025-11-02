10月26日、静岡と長野の県境で、お互いの『領土』をかけて争う恒例イベント「峠の国盗り綱引き合戦」が行われ、静岡県側の「遠州軍」が3大会ぶりに勝利を収めました。 1987年から続く「峠の国盗り綱引き合戦」。 静岡県浜松市天竜区水窪町の「遠州軍」と、長野県飯田市南信濃の「信州軍」が、綱引き3本勝負で県境を決め、『領土』を奪い合うという伝統のイベントです。 もちろん、実際の県境が変わるわけではありませんが、2本