兵庫県丹波市では全国から道の駅が集まった「道の駅まつり」が開かれました。北海道のホタテ焼き、徳島県の郷土料理「そば米雑炊」、和歌山県の特産品みかんを使ったバームクーヘンなどが並びます。１１月１日、全国から３５の道の駅が兵庫県丹波市に集まり、各地の特産品やグルメが楽しめるイベントが開かれました。「すごく新鮮でとってもおいしいです」「楽しいです。いろんなところの特産品とかも知れる。プチ旅行気