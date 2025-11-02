【ロンドン＝横堀裕也】英南東部を走行中の列車内で１日夜（日本時間２日未明）、乗客が刃物で相次いで刺される事件があった。警察当局によると、１０人が病院に搬送され、うち９人が重体となっている。警察は男２人を逮捕し、テロ行為の可能性があるとみて調べを進めている。警察の発表によると、列車は英中部ドンカスター発のロンドン行き。１日午後７時４０分頃に通報があり、列車は南東部ケンブリッジシャーのハンティンド