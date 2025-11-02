空港到着時に記者団の取材に応じるトランプ氏＝10月31日/ Samuel Corum/Getty Images （CNN）トランプ米大統領は1日、国防総省にナイジェリアでの軍事行動の可能性に備えるよう指示したと明らかにした。トランプ氏はナイジェリアでキリスト教徒に対する暴力が発生しているとして非難を続けているが、ナイジェリア側は再三否定している。トランプ氏はSNSへの投稿で、ナイジェリアにおけるキリスト教徒の「大量虐殺」を批判。米国は