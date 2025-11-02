お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが、11月1日から開始された有料配信コンテンツの単独生配信で、約1年10カ月ぶりに芸能活動を再開しました。【映像】松本人志さん 活動再開11月1日夜9時から始まった「ダウンタウン」の有料配信コンテンツ「DOWNTOWN＋」の生配信に、松本さんは単独で生出演。スタジオが拍手と歓声に包まれる中、松本さんは「松本、動きました」「日本のお笑いがしんどいと聞きまして、私、復活する