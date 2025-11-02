東大阪市は10月31日、企画課の公式Xを通じ、大阪・関西万博ナウル共和国パビリオンで人気となった「ナウル台座」を受け継いだことを明らかにした。【写真】万博の「ナウル台座」が東大阪市役所に設置ナウルは、万博に参加した世界の国・地域の中でも、SNSなどを通じて話題を集めた。共同館「コモンズB」に出展したが「何もない」状態。目玉展示は、白色の円形台座だとし、「心が綺麗な人は台の上の展示物が見えるはずです」と