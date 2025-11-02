台湾の最大野党・国民党の主席に鄭麗文氏が就任しました。就任式で鄭氏は、「不必要な対立と憎悪をあおっている」と与党を批判しました。【映像】就任式の様子「国民党は間違いなく100年続く両岸の平和を創出し、台湾を導く最も重要な政党となるだろう」（国民党・鄭麗文主席）鄭麗文氏は10月18日に行われた国民党の党内選挙で主席に当選し、11月1日就任しました。鄭氏は就任式で、「台湾海峡は武力衝突の危機にある」とした