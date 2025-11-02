イギリスで、ロンドンに向かう特急列車内で複数人が刺される事件が起きました。2人が逮捕されましたが、けが人の数などは明らかになっていません。【映像】事件現場付近の様子現地警察などによりますと、11月1日夜、イングランド東部を走行中の特急列車内で「人が複数刺された」と通報がありました。列車は途中のケンブリッジシャー州・ハンティンドン付近で緊急停止し、現場に駆け付けた警察官が2人を逮捕したということです