◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦第２日（１１月２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）全８戦で行われる今季最終戦の決勝レースが２日、モビリティリゾートもてぎで行われる。＊＊＊決勝レース前に、スーパーＧＴ通算１００戦以上に参戦したドライバーに送られる称号「グレイデッドドライバー」の表彰式が行われ、埼玉グリーンブレーブのドライバー・吉田広樹が登壇した。吉田は大分・オートポリ