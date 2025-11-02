◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）今大会初となる繰り上げスタートが、第４中継点（４区→５区）で発生した。２０位で通過した札幌学院大までは無事タスキをつなぐことができたが、東北学院大、信州大、名古屋大、岐阜協立大、広島経済大の５チームが規定時間（トップ通過から１０分）を過ぎたため、無念の繰り上